باحث اقتصادي : يجب إلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور

بين الباحث الاقتصادي احمد اديب احمد أنه يجب العمل على رفع المستوى الأدنى للأجور ليصل إلى ٣٠٠ ألف فما فوق، وإلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور لأنها لا تتحمل العبء الضريبي المفروض عليها.

كما نوه ‏د. أحمد أديب أحمد‏ إلى دور وأهمية سعي الحكومة لتحصيل إيراداتها من الضرائب المفروضة على الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال، والتركيز على ما يتعلق بضرائب الرفاهية وأمثالها، وذلك لأن الضرائب المفروضة على الأرباح سيتحملها المستهلك النهائي من خلال ارتفاع أسعار السلع. وبالتالي يجب أن تكون لدينا خطة ضريبية ذكية تجني الإيرادات دون التأثير على حركة السوق.



الاقتصاد اليوم