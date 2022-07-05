باحث اقتصادي : يجب إلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور

05-07-2022

باحث اقتصادي : يجب إلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور

بين الباحث الاقتصادي احمد اديب احمد أنه يجب العمل على رفع المستوى الأدنى للأجور ليصل إلى ٣٠٠ ألف فما فوق، وإلغاء ضريبة الدخل على الرواتب والأجور لأنها لا تتحمل العبء الضريبي المفروض عليها.

كما نوه ‏د. أحمد أديب أحمد‏ إلى دور وأهمية سعي الحكومة لتحصيل إيراداتها من الضرائب المفروضة على الأغنياء وأصحاب رؤوس الأموال، والتركيز على ما يتعلق بضرائب الرفاهية وأمثالها، وذلك لأن الضرائب المفروضة على الأرباح سيتحملها المستهلك النهائي من خلال ارتفاع أسعار السلع. وبالتالي يجب أن تكون لدينا خطة ضريبية ذكية تجني الإيرادات دون التأثير على حركة السوق.


الاقتصاد اليوم

إضافة تعليق جديد

لا يسمح باستخدام الأحرف الانكليزية في اسم المستخدم. استخدم اسم مستخدم بالعربية

محتويات هذا الحقل سرية ولن تظهر للآخرين.
About text formats

نص عادي

  • لا يسمح بوسوم HTML.
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • يتم تحويل عناوين الإنترنت إلى روابط تلقائيا

تخضع التعليقات لإشراف المحرر لحمايتنا وحمايتكم من خطر محاكم الجرائم الإلكترونية. المزيد...