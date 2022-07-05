05-07-2022
التجارة الداخلية ستنتج سوبر رغيف سوري يحتوي على المكملات الغذائية
قالت مديرة التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك “روزالي سعدو” إن الوزارة تعمل على إدخال مغذيات دقيقة لرغيف الخبز ترفع قيمته الغذائية وتحسن الواقع الغذائي.
وأضافت “سعدو” أن المشروع الجديد سيطبّق بعد انتهاء الدراسات الضرورية، وذلك بالتعاون مع الشركاء في الجهات الحكومية والمنظمات الدولية والإنسانية التي أدرجت مشروع “المغذيات الدقيقة” ضمن خطتها الاستراتيجية للعام الجاري.
المغذيات بحسب المصدر ستكون إضافة للأملاح والفيتامينات والحديد وغيرها والتي ستتم إضافتها للخبز التمويني ليصبح وجبة غذائية متكاملة ( يعني بتحطو وجبة الخبز وبتاكلو ما في داعي لأي إضافات الحكومة حطت كل شي بهالرغيف).
البعث ميديا
إضافة تعليق جديد