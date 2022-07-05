للمرأة الأربعينية.. 5 نصائح للصحة المعرفية وطول عمر الدماغ

يعد بلوغ سن الأربعين وقتًا مناسبًا لدعم طول عمر الدماغ، أو ما يُعرف أيضًا باسم امتداد الدماغ، ولتعزيز الصحة والوظائف الإدراكية.

تباطؤ الاستقرار

وبحسب ما ورد في مقال بموقع Mind Your Body Green، أنه بعد عقود من التحولات الضخمة في الحياة خلال العشرينات والثلاثينيات من العمر، يكون من المُحتمل أن يطرأ تباطؤ الاستقرار في المرحلة الجديدة من الحياة.

بغض النظر عما تفعله المرأة في مرحلة الأربعينات من العمر فإنه من المهم أن يتمكن عقل المرأة من المواكبة.

صحة الدماغ

ذكر موقع MBG، أنه يمكن ألا يكون للمرأة نفس القدر من الطاقة كما كان الحال في العشرينات والثلاثينيات من العمر، لذا فإنه أمر حيوي أن ترعى عقلها لدعم قدرته على الانتباه واستعادة الذكريات وتعلم ومعالجة المعلومات الجديدة أمر حيوي.

وبشكل عام، فإن سن الأربعين عند النساء ، تبدأ أدمغتهن في الشعور بتأثير خيارات نمط الحياة التي قمن باتخاذها طوال حياتهن.

وبحسب الموقع، أنه إذا لم يكن قد أسسن عادات صحية أساسية بعد (على سبيل المثال، ممارسة الرياضة بانتظام وتناول وجبات متوازنة وإدارة الإجهاد اليومي)، فربما يشعرن بمزيد من التأثر فيما يتعلق بعقولهن وأجسامهن خلال هذه المرحلة من الحياة.

تغيرات الهرمونات

بالنسبة للنساء، يمكن أن تكون هذه المرحلة من الحياة تحديًا عقليًا وعاطفيًا بشكل خاص نتيجة لتغير الهرمونات، والتي يمكن أن يكون لها تأثير عميق على الأداء المعرفي وصحة الدماغ بشكل عام.

ضباب الدماغ الهرموني

تعاني العديد من النساء من ضباب الدماغ الهرموني، أي الأفكار الضبابية والنسيان وصعوبة التركيز، بسبب انخفاض مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون مما أدى إلى انقطاع الطمث.

ويمكن أن تكون هذه الظاهرة محبطة تمامًا، لأنها تؤثر على الأداء الإدراكي بطريقة ملموسة.

أنشطة ترضي الروح

وفقًا لأطباء الأعصاب بروفيسور دين وعائشة شيرزاي، فإن أهم شيء يمكن القيام به في الأربعينيات من العمر لتعزيز طول عمر الدماغ وتغذية الوظيفة المعرفية هو تقوية مهارات الوظيفة التنفيذية، أي المعالجة وحل المشاكل والمرونة المعرفية.

وأشار الطبيبان بأن هذا لا يعني هذا فقط ممارسة الألعاب المعقدة، مثل الكلمات المتقاطعة وألغاز الصور المقطوعة وألعاب الورق والشطرنج، ولكن أيضًا الانخراط في أنشطة ترضي الروح، إذ يصبح الأمر أكثر أهمية بشكل كبير أن تقمن بتحدي الدماغ مع التقدم في السن، وأن يقلن لأنفسهن إنه لا مجال للاستسلام والتقاعد، وينبغي عليهن اتباع الخطوات التالية:

• تناول مكمل شامل لصحة الدماغ:

تحتوي مكملات منشط الذهن على مغذيات محددة ومنشطات حيوية ونباتات تساعد في دعم وتقوية مهارات الوظيفة التنفيذية، وتحسين الذاكرة وتعزيز التركيز لتعزيز صحة الدماغ بشكل عام وطول العمر.

• اتباع نظام غذائي داعم للدماغ: إن تعبئة الصحون وملء خزانة المطبخ والبراد بالأطعمة والمكملات المستهدفة الغنية بالمغذيات الدقيقة الأساسية والمغذيات النباتية (على سبيل المثال، أحماض أوميغا-3 الدهنية وفيتامينات B وفيتامين D3 والبوليفينول، يمكن أن يساعد في الحفاظ على المخ في حالة جيدة طوال فترة الحياة.

• ممارسة الرياضة بانتظام:

إن تحريك الجسم (بأي طريقة تُشعر بالرضا) أمر رائع للعقل، إضافة إلى أنه يؤدي إلى زيادة تدفق الدم إلى المخ وتحسين الحالة المزاجية الصحية.

• ممارسة اليقظة الذهنية:

سواء كانت المرأة تمارس نشاطًا منظمًا لليقظة الذهنية (مثل التأمل أو كتابة اليوميات أو اليوغا) أو مجرد تخصيص وقت للجلوس في الطبيعة والتفكير، فإن منح النفس الوقت يعد أمرًا بالغ الأهمية لإدارة الإجهاد.

• البحث عن هواية:

تجلب ممارسة هواية محببة إلى الشعور بالسعادة.

ويوضح الطبيبان دين وشيرازي، أن الأنشطة التي تتحدى العقل وتجعل الإنسان سعيدًا حقًا هي أمر حيوي لحياة طويلة وصحية.

كما أشارا إلى أن "المشاركة في أنشطة تطوعية اجتماعية أو إدارة فريق أو ارتياد نوادي الكتاب أومجرد المواظبة على لعب الورق مع الصديقات أو تعلم الرقص أو الموسيقى أو أخذ الدروس في أي مجال تعتبر من الأنشطة المفيدة للغاية طالما أنها تمنحهن شعور بالسعادة ويستمتعن بها".