التضخم في تركيا يصل لأعلى معدل منذ 24 عاماً

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء التركي، أمس الاثنين، ارتفاع معدل التضخم لأعلى مستوى منذ 24 عاماً، في حين استمرت أسعار المنتجين في الارتفاع.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 62ز78% على أساس سنوي في يونيو الماضي، مقارنة بـ 5ر73% في مايو السابق عليه. ويعد معدل التضخم خلال حزيران الماضي الأعلى منذ عام 1998.

ويرجع ارتفاع معدل التضخم بصورة أساسية إلى ارتفاع تكاليف النقل بنسبة 37ر123%، وارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية بنسبة 93ر93%