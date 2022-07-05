انفجارات داخل القاعدة الأمريكية في دير الزور

وقعت انفجارات داخل أكبر قاعدة للقوات الأمريكية في شرق سوريا، جراء قصف صاروخي من مصدر مجهول، وفق ماذكرت وكالة "سبوتنيك".

وأفادت الوكالة بعدم وجود معلومات عن حجم الخسائر نتيجة الاستهداف، وأكدت اشتعال النيران داخل القاعدة، بالتوازي مع قيام الجيش الأمريكي بإطلاق قنابل ضوئية، وتسيير طيران استطلاعي فوق المنطقة.

وتداول نشطاء عبر "تويتر" فيديو يبين تصاعد ألسنة اللهب الناجمة عن الانفجارات في حقل العمر.

من جانبها، أكدت مصادر لقناة العربية استهداف القاعدة الأمريكية في دير الزور بعدة صواريخ.

ويُقدر عدد القوات الأمريكية داخل القاعدة بـ 900 عسكري، كان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب صادق على سحبهم أواخر عام 2019، إلا أنه تراجع عن القرار بضغط من أعضاء من إدارته.

وبينما تدعي واشنطن أن تواجد قواتها في الشرق السوري، يهدف لمنع عودة تنظيم الدولة، فإن الحكومة السورية تتهم الولايات المتحدة وحليفتها "قسد" بمحاولة السيطرة على منابع النفط