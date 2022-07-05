القواعد الأساسية بعد الستون للرجل والمرأة

1 – الوقت قد حان لإنفاق المال الذي جمعته من عرق جبينك في حياتك والتمتع به ، فلا تفكر في التوفير ولا تترك مالك الذي جمعته للورثة ، و ربما اختلفوا وتخاصموا من أجله

2 – حتى تكون عندك حياة صحية ، حاول المشي كثيرا فهي رياضة الكبار في السن و لا ترهق نفسك فإذا عييت فارتاح ثم واصل حتى تنهي حصتك و لا تزد عن ساعتين كل يوم في المره الواحده ، تناول أحسن الأطعمة واشرب السوائل قدر الاستطاعة ولا تسرف .

3 – لا تشتري الرخيص لنفسك ، بل اشتري دائما الأفضل للتمتع به .

4 – لا تغضب لأسباب تافهة وبسيطة ، و لا تبالي بما يقوله الناس عليك في غيابك ولا بين يديك فأنت حر فيما تسمع و فيما لا تريد أن تسمع

5 - حاول أن تكون أنيقا و نظيفا دائما ، فجمال الشباب قد زال ، لذا عليك أن تنتبه لنفسك و تهتم بها و تحسن صورتك بالأناقة و حسن الخلق .

6 – حاول أن تبقى طبيعيا " كلاسيكي " ولا تحاول إتباع موضة الشباب ، فالكبير في السن بتسريحات الشباب و بملابس وهيئات الشباب يصبح أضحكة بين الناس .

7 – لا تترك الفراغ يسيطر عليك ، يوميا اقرأ كتابا أو جريدة أو شاهد برامج تلفزيونية ثقافية وإخبارية ورياضية ، ادخل للنت وابحث عما يهمك ، اطبخ ، ازرع الأزهار .......

8 – حاول دائما زيارة الأقارب من أبناء و إخوان

وعائلة و أصدقاء فصلة الرحم مطلوبة خاصة في هذا السن ، أو اتصل بهم هاتفيا ولو لم يتصلوا بك أو يزوروك ، فبادر أنت دائما و الأجر و الصحة النفسية لصالحك .

9 – إذا ناقشت الشباب فلا تختلف كثيرا معهم فأفكارهم ليست بأفكارك ، أنت لك تجربة وهم في مقتبل العمر ، ولا تتباهى بزمنك القديم والجميل أمامهم ، فزمانك الحقيقي هو الآن .

10 - أجب من دعاك ، فأنت في أشد الحاجة للخروج من البيت وتغيير المناخ ، احضر حفلات الزواج ، استجب لكل من دعاك ، و ساهم في جلسات مع أصدقائك القدامى و لا تتخلف عن الاجتماع بهم لمدة طويلة .

11 - أنصت ثم أنصت قبل الكلام ، وإذا تكلمت فاختصر ولا تتكلم إلاّ على الأشياء الحسنة ، لا تتذكر ما فات من حياتك في مصائب و ذنوب أو هفوات ، و حاول أن لا تحرج أحدا .

12 - في الكبر تكثر الأمراض و تزداد حدة الآلام خاصة في المفاصل والأقدام ، فلا تشتكي مرضك وألمك لأحد ، فبمن ستشتكي ؟ ، اذهب للطبيب .

13 - حاول أن تبحث عمّا يسليك ، ولا تحاول مشاهدة مناظر مفزعة لا في الأخبار ولا في الأفلام و لا في الواقع