المقداد يزور الجزائر للمشاركة في الذكرى الستين لعيد استقلالها

04-07-2022

المقداد يزور الجزائر للمشاركة في الذكرى الستين لعيد استقلالها

وصل وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد إلى الجزائر مساء اليوم للمشاركة في احتفالاتها بالذكرى الستين ل عيد الاستقلال .

وكان في استقبال الدكتور المقداد لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة ووزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب.

ورحب لعمامرة بمشاركة سورية ممثلة بالوزير المقداد في الاحتفالات المخلدة لاستعادة السيادة الوطنية الجزائرية.

من جانبه عبر الدكتور المقداد عن تهاني سورية قيادة وشعبا للجزائر الشقيقة بهذه المناسبة العظيمة. 

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