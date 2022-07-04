منع ذبـح الأضاحي خارج المناطق المخصصة في اللاذقية

أكد رئيس مجلس مدينة اللاذقية المهندس “حسين زنجرلي” أنه «مع اقتراب قدوم عيد الأضحى، تقدم بعض محال بيع اللحوم على طلبات لذبح الأضاحي أمام محلاتهم في عدد من أحياء المدينة» مشيراً إلى أنّ «المجلس رفض منح هذه الموافقات حرصاً على السلامة والصحة العامة والنظافة».

وبين “زنجرلي” أنّ «مجلس المدينة يحصر على الذبـ.ـح بالمسلخ الفني العائد له في حي الرمل الجنوبي الذي يشرف عليه أطباء بيطريين مختصين مع التأكد من سلامة الذبائح بعد فحصها» موضحاً أن «الذبح خلال عيد الأضحى يكون مجاناً».

وأشار “زنجرلي” إلى أن «ذبح الأضاحي يمنع خارج المسلخ البلدي بشكل كامل ضمن الحدود الإدارية للمدينة» وأن أيّ محل لبيع اللحوم يضبط، سيتم تطبيق العقوبات المنصوص عليها بمخالفة التعليمات الإدارية».