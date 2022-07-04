ما هي عواقب تناول الشاي مع الحلويات؟

أعلن الدكتور “نيكيتا خارلوف”، أخصائي الجهاز الهضمي، أن عادة تناول الشاي مع الحلويات، تؤدي إلى تطور الأمراض المعدية المزمنة.

ووفقاً لوكالة “نوفوستي” يشير الطبيب، إلى أن تناول الشاي مع الحلويات والمعجنات هي عادة شائعة، مع أنها قد تحفز الإصابة بأمراض خطيرة، لأننا بذلك لا “نطعم” أنفسنا فقط.

ويقول: “الحلويات لا يتناولها الإنسان فقط، بل والبكتيريا الموجودة في أمعائه أيضاً، أي أننا نطعم البكتيريا كمية زائدة من الكربوهيدرات، التي مع مرور الوقت يمكن أن تتطور إلى الإصابة بعدوى مزمنة، وتدمر ببطء منظومة المناعة، ما يساعد على الإصابة بأمراض أخرى مختلفة، مثل التهاب اللوزتين المزمن، أو متلازمة فرط التكاثر البكتيري التي يعاني منها الكثيرون في الوقت الحاضر”.

ويضيف، الكربوهيدات الموجودة في الحلويات تسبب زيادة في مستوى الأنسولين في الدم، ما قد يؤدي إلى زيادة الوزن والسمنة وتطور النوع الثاني من مرض السكري.

ويقول: “إذا كان الشخص يتناول كمية كبيرة من الحلويات مع الشاي، فإنه مستقبلاً سيعاني من الوزن الزائد والسمنة، والكربوهيدرات الزائدة تسبب ارتفاع مستوى الأنسولين في الجسم، الذي يمنع إفراز الدهون من الخلايا، فإذا كان مستوى الأنسولين مرتفعاً، فإن الإنسان لا يمكنه حرق الدهون، كما يؤدي إلى انخفاض حساسية الخلايا تجاه الأنسولين، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى ارتفاع خطورة الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري”، ويشير الطبيب، إلى أن تناول الحلويات باستمرار يؤثر في مستقبلات التذوق.

ويقول: “يتعود الدماغ على المذاق المفضل، ويبدو مذاق المواد الأخرى غير مثير، لذلك يجب أن تمر أسابيع أو أشهر، لكي تتخلص مستقبلات المذاق من طعم الحلويات الذي تعودت عليه وتعود إلى طبيعتها”.