مراسل عسكري إسرائيلي في السعودية!

نشرت القناة 13 الإسرائيلية فيديو على “تويتر” يظهر مراسل القناة العسكري يتجول في شوارع السعودية، واصفة هذه الزيارة بأنها «نادرة».

وتُظهر المشاهد مراسل القناة “ألون بن ديفيد”، وهو يتجول في مناطق بالسعودية، ويتحدث العبرية في الشوارع، كما ظهر وهو يدخل أحد المساجد بالمملكة، إضافة إلى تجوله في أحد الأسواق.

ولم تكشف القناة الإسرائيلية كيف تمكّن مراسلها من دخول السعودية، لكن المراسل تمكّن من إعداد تقارير داخل المملكة، وتحرّك بأريحية في المناطق التي زارها.

ولم تعلّق السلطات السعودية حتى الآن على ظهور المراسل الإسرائيلي على أراضيها.

يشار إلى أن صحيفة The Wall Street Journal الأمريكية، كشف الشهر الماضي عن انخراط السعودية في «محادثات جادة مع إسرائيل لبناء علاقات تجارية وتأسيس ترتيبات أمنية؛ نظراً إلى أن المملكة تستشعر تحولاً بين شعبها تجاه تأسيس علاقات رسمية مع الدولة ذات الأغلبية اليهودية»، وفق قولها.