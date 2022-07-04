أسعار الغذاء ترتفع كثيراً.. الحبوب تسجل أسعاراً قياسية في السوق السورية
يوما بعد يوم تأخذ أسعار المواد الغذائية في الأسواق السورية مساراً تصاعدياً دون أي رادع، حيث شهدت أسعار بعض أنواع الحبوب ارتفاعات حادة خلال الفترة الأخيرة في الأسواق المحلية بشكل عام.
فوفقاً لجولة ضمن الأسواق، بلغ سعر الفريكة نحو 14 ألف ليرة سورية، وارتفعت أسعار العدس ليبلغ سعر كيلو العدس الأحمر نحو 7000 ليرة سورية، بينما بلغ سعر كيلو العدس الاسود حوالي 8 آلاف ليرة سورية.
فيما حافظ الأرز على أسعاره القياسية في السوق إذ بلغ سعر كيلو الأرز ماركة الشعلان «كبسة» 11 ألف ليرة سورية، بينما استقر كيلو الأرز المصري على سعره الذي يتراوح بين 5000 لـ 5500 ليرة سورية .
في حين ارتفع كيلو الحمص الحب بنحو 1000 ليرة سورية ليبلغ سعر الكيلو حوالي 7300 ليرة سورية، وبلغ سعر كيلو الفول الحب نحو 6000 ليرة سورية، وبالنسبة للسكر فقد بلغ سعر الكيلو نحو 4200 ليرة سورية
وأما أسعار السمن فقد بلغ سعر عبوة السمن النباتي زنة 2 كيلو غرام حوالي 20 الف ليرة سورية، بينما قد تصل عبوة السمن البقري زنة 2 كيلو غرام إلى حوالي 50 ألف ليرة سورية.
وبلغ سعر ليتر زيت دوار الشمس نحو 16 آلف ليرة سورية، أما زيت الصويا فقد بلغ سعر الليتر منه نحو 12 ليرة سورية وتراوح سعر صفيحة زيت الزيتون بين 275 ألف و350 ألف ليرة سورية.
ونذكر هنا أن الأسعار وسطية شملت عدد من الأسواق في دمشق
B2B
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