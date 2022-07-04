04-07-2022
البطل الأولمبي معن أسعد يفوز بذهبية وفضية في رفع الأثقال
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حقق الرباع السوري الأولمبي معن الأسعد ميداليتين في بطولة المتوسط برفع الأثقال بوزن + 102 كغ في ختام مشاركة بعثتنا بدورة المتوسط التي تستضيفها وهران الجزائرية.
وكانت المنافسة بين معن والرباع الجزائري وليد بيداني ساخنة جداً فتبادلا الأدوار والميداليات في الخطف والنتر.
الميدالية الذهبية حققها معن أسعد في رفعة النتر فرفع 247 كغ بعد ثلاث محاولات وكان خصمه المباشر الجزائري وليد بيداني الذي جاء ثانياً بفارق خمسة كيلو غرامات، وجاء ثالثاً الرباع المصري أحمد جابر بفارق شاسع عن البطلين.
ونال معن الميدالية الفضية برفعة الخطف مسجلاً 197 كغ ومتخلفاً عن الجزائري وليد بيداني بفارق خمسة كيلو غرامات، وجاء ثالثاً الرباع المصري أحمد جابر.
وبذلك رفعت بعثتنا غلتها من الميداليات إلى أربع ذهبيات وثلاث فضيات.
الوطن أون لاين
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