هل عانيتم من الشد العضلي أثناء النوم؟.. هذه أسبابه وطرق الوقاية منه

يعاني البعض من ألم مفاجئ في ساق إحدى القدمين؛ هذا الألم هو المعروف بما يسمى الشد العضلي أثناء النوم

الشد العضلي

الشد العضلي في الساق أثناء النوم يسمى أيضا تشنجات الساق الليلية، وهي عبارة عن تقلصات مؤلمة لا إرادية أو تشنجات في عضلات الساق وعادة ما تحدث أثناء النوم.

البالغين و الأطفال

وبحسب خبراء، أن المعاناة من تشنجات الساق في الليل أمر شائع؛ ويعاني منه ما يصل إلى 60% من البالغين، و7% من الأطفال من شد عضلي في الساق ليلا.

ولكن توجد أسباب تؤدي لحدوث الشد العضلي في الساق أثناء النوم، ومن الضروري معرفة أعراضه ومعرفة بعض النصائح المنزلية لعلاجه والوقاية منه.

أسباب الشد العضلي في الساق أثناء النوم

توجد أسباب مرضية؛ تتسبب في حدوث الشد العضلي؛ ومن الأمراض المسببة للشد العصبي؛ مرض الشريان المحيطي؛ ومرض تضييق العمود الفقري؛ ووجود مشكلات في التمثيل الغذائي.

وكذلك الفشل الكلوي الحاد؛ وكذلك القصور في الغدة الكظرية؛ وفقر الدم وتليف الكبد؛ أيضا وجود فرط أو قصور في نشاط الغدة الدرقية.

مرضى السكري

أن مرض السكري بأنواعه المختلفة؛ تتسبب في حدوث الشد العضلي في الساقين أثناء النوم؛ ومن أنواع مرض السكري؛ تلف الأعصاب نتيجة استخدام بعض علاجات السرطان؛ وهشاشة العظام؛ ومرض الشلل الرعاش.

ويعتبر السبب الآخر لحدوث الشد العضلي هو تناول بعض أنواع الأدوية؛ مثل أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم؛ وأدوية خفض الكوليسترول ومدرات البول وموانع الحمل.

مسببات أخرى

هناك مسببات أخرى عارضة للشد العضلي أثناء النوم؛ مثل الجفاف والإسهال والتعب العضلي والحمل.

وقد يكون السبب هو الجلوس لفترات طويلة أو الإفراط في استخدام العضلات؛ أو بسبب الوقوف أو العمل على أرضيات خرسانية؛ والجلوس بشكل غير صحيح.

كما يزداد خطر الإصابة بتشنجات الساق الليلية مع تقدم العمر، كما تزداد احتمالية إصابة النساء الحوامل بالشد العضلي في الساق أثناء النوم.

الوقاية من الشد العضلي في الساق

أكد أطباء أن شرب الكثير من الماء حيث يساعد الماء العضلات على القيام بوظائفها بشكل جيد.

أيضًا النوم تحت أغطية فضفاضة، وممارسة بعض الرياضات الخفيفة قبل موعد النوم بقليل.

بالإضافة الى الاهتمام بالحركة خلال النهار لتمرين قدميك؛ ارتداء أحذية مريحة وداعمة.

ويمكن للتمدد أثناء النهار وقبل النوم، من خلال التركيز على عضلات الساق والقدم.

تجنب الأغطية الثقيلة والمطوية والتي تمنع النوم بشكل مستقيم.

التغيير من طبيعة نومك، ويفضل النوم على الظهر مع وضع وسادة بين قدميك.

قيادة الدراجة لمدة دقائق قليلة قد تساعدك على الحماية من الشد العضلي أثناء النوم.

إرخاء الساقين قدر المستطاع عند الذهاب للنوم.

نصائح لعلاج الشد العضلي في الساق أثناء النوم

تدليك القدم؛ مما يساعد على التخفيف من الشعور بآلام شد العضل، وعلى المصاب أن يستخدم يدا وحدة أو الاثنتين معا لتدليك الساق؛ مع إرخاء القدم؛ من خلال مد القدم نحو الأمام بحيث تصبح الرجل والأصابع باتجاه الأمام؛ مع ضرورة تحريك القدم؛ حيث يساعد تحريك القدم باتجاه معاكس للشد على الشعور بالراحة والاسترخاء.

من الضروري استخدام كمادات ساخنة على المنطقة التي حدث بها الشد العضلي لأنها تساعد على تخفيف الألم، ومن الممكن أخذ حمام ساخن؛ وتناول المسكنات حيث تساعد على تخفيف آلام شد العضلات.

وفي حال استمرار الشد العضلي أثناء النوم يفضل الذهاب للطبيب لإعطاء العلاج المناسب.