أسعار السيارات في الأسواق السورية
أجرى موقع الاقتصاد اليوم رصداً لأسعار السيارات الحديثة والمستعملة في سورية وذلك عبر ما ينشر عبر غروبات التيلغرام وأيضا على صفحات الفيس وعبر مكاتب بيع السيارات… وكانت الأسعار على النحو الآتي.. مع الإشارة إلى ان هذه الاسعار تختلف قليلا من سيارة إلى أخرى لنفس النوع وذلك حسب رغبة صاحب المركبة وننظافتها:
سيارة من نوع أوكتافيا تور موديل 2001 سعرها بلغ 43 مليون ليرة
سيارة من نوع هيونداي أزيرا موديل 2002 بلغ سعرها 100 مليون ليرة.
سيارة من نوع كيا سيراتو موديل 2008 سعرها بلغ 59 مليون ليرة.
سيارة من نوع بيجو هاتشباك موديل 2008 سعرها بلغ 48 مليون ليرة.
سيارة من نوع كيا كارينز موديل 2008 سعرها 95 مليون ليرة.
سيارة من نوع مازدا زوم 2 هاتشباك موديل 2008 سعرها بلغ 47 مليون ليرة.
سيارة من نوع مرسيدي تمساحة موديل 1987 بلغ سعرها 57 مليون ليرة.
سيارة من نوع فولفو موديل 2006 بسعر 55 مليون ليرة.
سيارة من نوع بايك موديل 2020 بلغ سعرها 75 مليون ليرة.
سيارة من نوع شيري تيغو 7 موديل 2019 بلغ سعرها 120 مليون ليرة.
سيارة من نوع كيا سورينتو موديل 2007 بلغ سعرها 88 مليون ليرة.
سيارة من نوع هيونداي فيرا كروز موديل 2009 بلغ سعرها 158 مليون ليرة.
سيارة من نوع شيفروليه أفيو موديل 2009 بلغ سعرها 48 مليون ليرة.
سيارة من نوع نيسان أرمادا موديل 2005 بلغ سعرها 170 مليون ليرة
سيارة من نوع هوندا سيفيك موديل 2003 بلغ سعرها 60 مليون ليرة.
سيارة من نوع سيري كيو كيو موديل 2007 بلغ سعرها 28 مليون ليرة.
سيارة من نوع هيونداي فيرنا موديل 2009 بلغ سعرها 57 مليون ليرة.
سيارة من نوع بيجو 308 موديل 2008 بلغ سعرها 56 مليون ليرة.
سيارة من نوع فورد فوكس كونفورت موديل 2004 بلغ سعرها 36 مليون ليرة.
سيارة من نوع بيجو 206 هاتشباك موديل 2002 بلغ سعرها 37 مليون ليرة.
سيارة من نوع شيفروليه توسكا موديل 2008 بلغ سعرها 68 مليون ليرة.
سيارة من نوع رينو ميغان موديل 2006 بلغ سعرها 35 مليون ليرة.
سيارة من نوع دايهاتسو تيريوس موديل 2006 بلغ سعرها 55 مليون ليرة
سيارة من نوع مازدا زوم 3 موديل 2006 بلغ سعرها 70 مليون ليرة.
سيارة من نوع أودي a3 موديل 2001 بلغ سعرها 45 مليون ليرة
سيارة من نوع هيونداي توسان موديل 2020 بلغ سعرها 100 مليون ليرة.
سيارة من نوع مازدا زوم 6 سيدان موديل 2008 بلغ سعرها 90 مليون ليرة.
الاقتصاد اليوم
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