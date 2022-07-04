انتحار أربعيني في محافظة اللاذقية

بالساعة السابعة عشر من تاريخ ٣-٧-٢٠٢٢ أعلم قسم شرطة الصليبة وفرع الأمن الجنائي باللاذقية بإقدام أحد الأشخاص على الانتحار بإطلاق النار على نفسه من مسدس حربي أثناء تواجده ضمن سيارته نوع كيا ريو بحي مشروع الصليبة .

على الفور توجهت دورية من قسم الصليبة وقسم الأدلة الجنائية وتم اعلام هيئة الكشف الطبي والقضائي وبالكشف تبين أنه يدعى ( مفيد - ش) مواليد ١٩٨٤، وبناءً على المعلومات الأولية ضمن مكان الحادثة تبين أنه أقدم على إطلاق النار على نفسه باتجاه الصدر من مسدس حربي كان بحوزته حيث أظهرت كاميرات المراقبة صحة ماورد .

تم نقل الجثة وايداعها المشفى الوطني باللاذقية لتسليمها لذويه لدفنها حسب الأصول، تم التحرز على المسدس ومازالت التحقيقات مستمرة .



وزارة الداخلية السورية

