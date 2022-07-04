بايدن ينسحب من مؤتمر صحفي بعد سؤال محرج

عرضت وسائل إعلام مقطع فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو ينسحب من مؤتمر صحفي، بعد سؤال محرج، وجهه له أحد الصحفيين الحاضرين.

وسأل الصحفي: "سيادة الرئيس، ما هو رد فعلك على وفاة 50 مهاجراً في تكساس؟". فاختار بايدن عدم الردّ والانسحاب من المؤتمر الصحفي.

وكانت السلطات الأمريكية أعلنت الأسبوع الماضي مقتل أكثر من 50 مهاجراً، عثر على جثثهم في شاحنة بمدينة سان أنطونيو في ولاية تكساس.

ويواجه الرئيس الأمريكي موجهة انتقادات بعد أن ألقى الجمهوريون باللوم على سياسة الهجرة التي يتبعها، والتي وفقاً لهم تسببت في إزهاق الأرواح.

وتطورت قضية ضحايا الشاحنة خلال اليومين السابقين مع توقيف 4 أشخاص، بشبهة تورطهم في تهريب هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين.

وتسعى وزارة الأمن الداخلي في حكومة بايدن للبحث عن مزيد من الحقائق، لتحديد الجهة المسؤولة عن مأساة المهاجرين.

