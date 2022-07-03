إعفاءات في وزارة الداخلية

أنهى مرسوم رئاسي خدمة 11 ضابطا من ضباط الشرطة، يوم الخميس الفائت، ليتم بعدها تداول مباركات عبر الفيسبوك بترفيع عدد آخر من الضباط وتوليهم مهام جديدة.

إنهاء الخدمة جاءت بموجب مرسوم رئاسي، وكان لافتاً أنه خص مجموعة ضباط بعينهم وبعضهم برتب متدنية “نقيب، رائد..إلخ”. وهؤلاء عادة لا يسرحون بهكذا رتب إلا لأسباب طبية. ما اثار تساؤلات عن خلفيات هذا المرسوم دون صدور أي توضيح عن الأسباب التي صدر بموجبها وهل هناك شبهات معينة أم أنه إجراء طبيعي!.

من جهة أخرى تم ترفيع العميد “حسين جمعة” إلى رتبة لواء، والذي يشغل مدير إدارة الأمن الجنائي في “سوريا”.



وقد احتفت الصفحة الرسمية لمحافظة “ريف دمشق” باللواء جمعة. والذي ينحدر من قرية “حوش عرب” بالريف، وشغل سابقا رئيس فرع الأمن الجنائي في “حمص” و”اللاذقية”، كذلك إدارة مكافحة المخدرات.