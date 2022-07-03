روسيا تعلن سيطرتها على لوغانسك بالكامل

أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتحرير أراضي جمهورية لوغانسك الشعبية بالكامل.

أبلغ شويغو بوتين أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة للقوات المسلحة الروسية، جنبا إلى جنب مع الوحدات الشعبية التابعة للجيش الشعبي في لوغانسك، تم فرض السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق المجاورة، وأكبرها بيلوغوروفكا ونوفودروزيسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا.



وأكد شويغو أنه تم إطباق السيطرة الكاملة على مدينة ليسيتشانسك والمدن المجاورة، وبلغت المساحة الإجمالية للأراضي المحررة خلال الـ24 الأخيرة 182 كيلومترا مربعا.

هذا وتستمر منذ يوم 24 فبراير/شباط الماضي، العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا؛ والتي حددت موسكو أهدافها بالقضاء على عسكرة أوكرانيا وعلى التوجهات النازية في هذه الدولة.

وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، تقوم القوات المسلحة بقصف البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية، التي لا تلقي السلاح، دون المساس بالسكان المدنيين.

اعتبارًا من يوم 25 مارس/آذار المنصرم، أكملت القوات المسلحة المهام الرئيسية للمرحلة الأولى، حيث حدت بشكل كبير من الإمكانات والقدرات القتالية لأوكرانيا، علماً بأن الهدف الرئيسي للعملية كما أعلنته وزارة الدفاع الروسية هو تحرير إقليم دونباس.

ومن جانبه أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن العملية العسكرية لا تهدف إلى احتلال أوكرانيا.

