سيدة تشنق نفسها في ريف طرطوس

بيَّن مصدر في الطبابة الشرعية أنه تم الكشف الطبي على جثة سيدة في منزلها بريف مصياف، وهي في العقد الخامس من عمرها.

وأوضح أن سبب الوفاة هو الانتحار شنقاً بكبل ناقل إشارة ” دش ” وأن ما يعزز ذلك هو أن باب الغرفة كان مقفلاً من الداخل، ولم توجد على الجثة علامات أو دلائل طبية تشير إلى أنها غير منتحرة.

ولفت إلى أن المرأة لم تسعف إلى مشفى مصياف الوطني كما هو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي.

وإن الجهات المعنية باشرت التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة.