أوكرانيا تستهدف منشآت عسكرية في بيلاروسيا

أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، إحباط هجمات صاروخية نفذتها قوات أوكرانية، قبل أيام، استهدفت منشآت عسكرية في بيلاروسيا.

وقال لوكاشينكو، السبت، في اجتماع رسمي عشية عيد استقلال بيلاروسيا: "أكرر مرة أخرى، نحن لا نسعى للقتال في أوكرانيا، لسنا بحاجة مطلقا لهذه الحرب".

وأضاف: ""نحن نتعرض لاستفزازات، يجب أن أبلغكم: قبل ثلاثة أيام، أو أكثر من ذلك بقليل، جرت محاولة من الأراضي الأوكرانية لضرب منشآت عسكرية على أراضي بيلاروسيا. لكن أنظمة الدفاع الجوي بانتسير تمكنت من اعتراض جميع الصواريخ التي أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية".

ووتقول بيلاروسيا إنها لا تشارك في العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، لكنها "قد تفعل إذا تطلب الأمر ذلك".