بحث فرص استثمار السفن السورية

بحث اجتماع مجلس إدارة المؤسسة العامة السـورية للنقل البحري سبل تطوير خطة المؤسسة وتنمية وإرداتها وزيادة فرص الاستثمار للسفن البحرية السـورية الثلاث.

الاجتماع الذي جرى اليوم في اللاذقية بحسب صحيفة “تشرين” المحلية برئاسة وزير النقل “زهير خزّيم”، وحضور المعنيين في الوزارة والمؤسسة تطرق إلى التحديات والصعوبات التي تواجه عمل المؤسسة من “العقوبات” التي تحرمها من الحصول على قطع الغيار اللازمة ومستلزمات التشغيل ومن التعامل مع الموانئ البحرية العالمية، وتعرقل عملها في تأمين الاحتياجات الإنسانية، إضافةً إلى منعكسات الحرب الروسية الأوكرانية والظروف الدولية التي تواجه عملها، وارتفاع أسعار الوقود وأجور النقل البحري عالمياً.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على تفعيل موضوع تدريب وتأهيل العاملين والربابنة والمهندسين والفنيين العاملين على متن السفن، والبحث عن كل الآليات والطرق التي تدعم جهود كوادر العمل وتحفيزها والسعي للتدريب والتأهيل ونقل الخبرات النوعية.