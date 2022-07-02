ناقلة نفط جديدة ترسو في ميناء بانياس

كشف مصدر في مصفاة بانياس عن وصول ناقلة جديدة محمّلة بمليون برميل من النفط الخام إلى مرابط مصب ميناء بانياس النفطي، والتي كان من المفترض أن تصل الخميس الماضي.

حيث أوضح المصدر أنه تم البدء بعمليات الربط وذلك بهدف تفريغها وفق الأصول الفنية والزمنية المتبعة، حيث سيتم البدء بإجراءات الترصيف والربط لتتم عمليات التفريغ فور الانتهاء من استكمال وإنجاز العمليات البحرية اللوجستية وفق الأصول الفنية والزمنية المتبعة.

كما أكد المصدر أن التوريدات الجديدة ستعطي استمرارية لعمل المصفاة، وستسهم في استمرار انسياب المشتقات النفطية إلى السوق، منوهاً على أن الانفراج لا يقتصر على واقع المحروقات فقط، وإنما يتعداه إلى الكهرباء التي ستشهد انفراجاً من خلال إعادة إقلاع بعض العنفات التي تعمل على الفيول.

وكان مصدر في مصفاة بانياس كشف أنه من المقرر وصول ناقلة نفط جديدة، يوم الخميس الماضي إلى ميناء بانياس النفطي، لتكون الناقلة الرابعة التي تصل إلى شاطئ بانياس خلال حزيران الجاري، حيث كانت وصلت ثلاث ناقلات نفط خام قدّرت حمولتهما ب2.3 مليون برميل نفط خام، لكن وصول الناقلة تأخر حتى اليوم الثاني من شهر تموز.

وبتاريخ 22 من الشهر الماضي تم تفريغ مليوني برميل من النفط الخام في مستودعات المصفاة جاهزة للتكرير، ليتم بعد ذلك تزويد شركة المحروقات بالمشتقات النفطية.

وتشهد معظم المحافظات السورية منذ نحو شهرين أزمة نقص في المشتقات النفطية، لا سيما البنزين، وأرجعتها وزارة النفط والثروة المعدنية إلى وجود مشكلة في توريدات المشتقات النفطية نتيجة العقوبات، وبسبب عمرة مصفاة بانياس التي استأنفت العمل في السادس عشر من الشهر الماضي، وذلك بعد نجاح الإقلاع التجريبي.

