الرقة.. مقتل عناصر من قسد إثر استهداف سيارة لهم والقصف التركي يستهدف قرى المدنيين

قتل أربعة من “قوات سوريا الديمقراطية- قسد” بينهم قيادي عسكري وأُصيب آخران بانفجار استهدف سيارتهم بريف الرقة، حيث تركّز القصف التركي على مواقع “قسد” ومنازل المدنيين بريف المحافظة.

وأفادت مصادر محلية بريف الرقة بأن 4 عناصر من “قسد” بينهم قائد عسكري قُتلوا جراء استهدافهم بشكل مباشر عبر عبوة لاصقة بسيارته لحظة مرورها بين حاجزي مخيم عين عيسى وتل السمن بريف الرقة الشمالي، بالإضافة إلى إصابة سائق السيارة.

في حين قالت مصادر أخرى إن الانفجار كان ناتجاً عن استهداف طائرة مسيّرة للسيارة المذكورة.

وفي السياق ذاته، قالت مصادر محلية بريف الرقة لـ “أثر”إن الجيش التركي والفصائل التابعة له استهدفوا، ظهر السبت، قرية صيدا في عين عيسى والمخيم القديم وطريق الدولي M4.

يشار إلى أن وتيرة القصف التركي ارتفعت مؤخراً في قرى الحسكة والرقة، بعدما انخفضت حدتها لمدة أسبوع تقريباً.

أثر