موانئ أبوظبي تستحوذ على شركتين مصريتين للنقل البحري

توصلت مجموعة موانئ "أبو ظبي" إلى اتفاق للاستحواذ على حصص أغلبية في شركتين مصريتين، مقابل 140 مليون دولار، تمولها من احتياطاتها النقدية، وهي أول صفقة استحواذ دولي للشركة الإماراتية، وفقاً لبيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية يوم الجمعة.

وتوصلت المجموعة إلى اتفاق للاستحواذ على 70% من حصص "إنترناشونال أسوسييتيد كارغو كاريير" المالكة بالكامل لشركتي ترانسمار الدولية للنقل البحري (ترانسمار)، و"ترانسكارغو الدولية" (تي سي آي)، اللتين تتخذان مصر مقراً.

وتنشط الاستحواذات الإماراتية في مصر، حيث اشترت القابضة ADQ حصص في 5 شركات مصرية مقابل نحو 2 مليار دولار في نيسان الماضي، فيما تسعى الحكومة لجمع نحو 10 مليار دولار سنوياً من خلال تسييل الأصول المملوكة لها، وكان قطاع الموانئ من بين القطاعات التي ستطرحها للمستثمرين.

وستستحوذ موانئ أبوظبي على 70% من شركة "التابعة الدولية لنقل البضائع"، وهي شركة تأسست في السبعينات وتعمل في السعودية و مصر والمالكة لشركتي "ترانسمار" و"ترانسكارجو" للنقل البحري المصريتين.

و"ترانسمار" هي خط حاويات أما "ترانسكارجو" فهي شركة شحن وإدارة حاويات.

وتأسست مجموعة موانئ أبوظبي في عام 2006، وهي أحد المحركات الرئيسية للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة، وتشكل حلقة ربط بين أبوظبي وجميع أنحاء العالم. وتشمل محفظتها 10 موانئ ومحطات، إضافة إلى أكثر من 550 كيلومتراً مربعاً من المناطق الاقتصادية ضمن كل من "كيزاد" و"زونزكورب" اللتين تشكلان معاً أكبر مجمع تجاري ولوجستي وصناعي في منطقة الشرق الأوسط، وفقاً لشبكة "بلومبيرغ".

