حرمان أسر شهداء من الدعم

يبدو أن قرار استبعاد أسر الشهداء من الدعم لا رجعة عنه ومن اتخذ هذا القرار لا يسمع بالحالات الاستثنائية ولا يوجد أي استثناء لمن ضحى بولده أو خسرت زوجها ولا يدري ما هي الحالة المعنوية لحرمان من قدم ولده شهيدا من الحصول على مخصصاته من مادة الخبز أو ما يعرف بالخط الأحمر .

وقالت معاون وزير الاتصالات والتقانة المهندسة فاديا سليمان إن استبعاد أسر الشهداء ممن يملكون سيارة خاصة جاء ضمن المعايير المعتمدة من اللجنة الاقتصادية، ولم توافق اللجنة على تشميلهم بالدعم، ووافقت فقط على استثناء ورثة سيارة الشهيد من الدعم.

من الحالات التي وصلتنا والدة شهيد (ونتحفظ على ذكر اسمها احتراما لها) تملك بطاقة خاصة لها من تكامل، وهي زوجة ثانية وزوجها والد الشهيد لديه سيارة وبطاقة سيارة وبطاقة مواد تموينية ومحروقات، وتم استبعاد والدة الشهيد بحجة ان زوجها يملك سيارة، وتم حرمانها من الحصول على الخبز علما ان بطاقتها الالكترونية منفصلة عن بطاقة زوجها، وتستخدم البطاقة فقط للحصول على الخبز والمواد التموينية و50 ليترا من المازوت في حال تم توزيعهم .

وتخاطب والدة الشهيد من يهمه الامر وتقول: أنا قدمت شاباً فداء للوطن وتشردت عائلته بعد استشهاده، واليوم الوطن يحرمني من الحصول على مادة الخبز، والسبب اجراءاتكم الحكومية غير المنصفة، فهل يقبل من يهمه الامر أن أتعرض للإهانة للحصول على مادة الخبز، وهل يعلم حضرته صاحب الامر الحكومي أن المتاجر في الريف البعيد لا تبيع الخبز السياحي، والمعتمدين لا يبيعون الخبز غير المدعوم، فهل ربطة الخبز سوف تكسر ميزانية الحكومة، وما يباع على الارصفة من خبز حر والهدر الكبير لا يؤثر على خزينة الدولة .

والد الشهيد المجروح استرسل بالكلام (ونتحفظ على ذكره) ونقدر جدا مشاعره وندعو من يهمه الأمر لتقدير هذه المشاعر.

ومن والد الشهيد إلى زوجة الشهيد المحامية المسجلة في المهنة منذ اكثر من 10 أعوام، وبعد استشهاد زوجها وكبر أولادها تفرغت إلى تربيتهم وتقارع الأزمات اليومية، ولا تزور المحكمة الا ما ندر، ومع ذلك هناك من قرر حرمانها من الدعم كونها لها أكثر من 10 سنوات مسجلة لدى نقابة المحامين، وتقول كيف سأقنع أولادي أن أبوهم قدم دمه فداء للوطن، والوطن حرمني وحرم أولادي من الخبز أولادي أصبحت أسئلتهم لا تطاق، وأتمنى من اللجنة الاقتصادية أن تسمع لوجهة نظر ولدي في الصف السابع ونظريته للخط الاحمر (الخبز) .

عضو مجلس الشعب الدكتور سهيل خضر دعا إلى اعادة الدعم إلى جميع أسر الشهداء والجرحى الذين رفع عنهم الدعم لأي سبب كان كون الامر بالنسبة لمن ضحى بفلذة كبده معنوي قبل أن يكون ماديا، وقال إذا لم تعيد الحكومة الدعم لهم فلتكف عن مظاهر التكريم والتمجيد لأن ذلك يصبح اسمه (نفاقاً).

لذلك نقترح على اللجنة الاقتصادية إعادة الدعم إلى أسر الشهداء بالنسبة للخبز والمواد التموينية ومحروقات التدفئة والغاز، وفي حال كانت الخزينة لا تحمل سيارات أسر ذوي الشهداء فهنا يمكن استبعاد السيارات فقط من الدعم أو رفع الدعم عن نوعية السيارات التي سعة محركها فوق 2000 سم3، هل وصلكم هذا الاقتراح والحل

جهينة نيوز