ماذا فعل جبران باسيل في دمشق؟

تتحدث مصادر عن زيارة قام بها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الى دمشق في الايام القليلة الماضية، حيث عقد لقاءات سياسية مع كبار المسؤولين السوريين بعيداً من الاعلام، وتمّ خلال الزيارة استعراض المستجدات الاقليمية.

ولم يُعرف عما اذا كان باسيل استعرض موضوع انتخابات رئاسة الجمهورية اللبنانية ام لا، خصوصاً في ظل استحضار الصالونات السياسية اللبنانية والعواصم الدولية الحديث عن اسماء مرشّحة للوصول الى بعبدا بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون.



والجدير ذكره ان رئيس “الوطني الحر” يزور سوريا عادة لطرح عناوين سياسية عدة مشتركة بين البلدين، وغالباً ما تكون زياراته بعيدة من الاعلام.

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