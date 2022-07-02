السلطة الروسية تصدم مسؤولي قمة الناتو

02-07-2022

السلطة الروسية تصدم مسؤولي قمة الناتو

صُدم المسؤولون الغربيون في قمة "الناتو" عندما وجدوا ضمن قائمة وجبات الطعام "سلطة بطاطا على الطريقة الروسية".

وساد الارتباك على المشاركين في القمة المنعقدة بـ"مدريد" لمناقشة الهجوم الروسي على أوكرانيا، وللإعلان عن استراتيجية جديدة في التعامل مع روسيا بوصفها "تهديداً جماعياً.

وكان طبق السلطة الروسية هو "المفاجأة" حيث وصل سعر الوجبة إلى 8 "يورو" وبِيعَ خلال ساعات فقط، وقال الصحفي "إيناكي لوبيز": "السلطة الروسية في قمة الناتو؟! أنا مندهش بعض الشيء من اختيار هذا الطبق".

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