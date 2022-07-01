محافظة دمشق تحدد ساحات ألعاب الأطفال خلال عيد الأضحى

بمناسبة عيد الأضحى المبارك وتنظيماً للفعاليات الاحتفالية أصدر المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق قرارا تضمن الموافقة على منح تراخيص لألعاب الأطفال لمدة سبعة أيام فقط بدءا من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء وتحديد أماكن تموضع الألعاب في المدينة خلال فترة العيد.

وكلف القرار قسم شرطة دمشق بوضع دوريات ثابتة في جميع المواقع المعتمدة للتأكد من تراخيص الألعاب وإزالة الألعاب غير المرخصة بالتعاون مع مديريات الصيانة ودوائر الخدمات وضرورة توفر شروط السلامة والمتانة للألعاب ومنع الألعاب الكبيرة التي يزيد ارتفاعها أكثر من أربعة أمتار ونصف وتتسع لأكثر من عشرة أشخاص والألعاب ذات الدورة الكاملة.

كما كلف القرار دوائر الخدمات بالإشراف على تركيب وفك الألعاب الحاصلة على رخصة إجازة إشغال واعتبار يوم الجمعة 15/7/2022 اخر موعد لفك وإزالة هذه الألعاب مع عدم السماح بوضع أي لعبة دول الحصول على التراخيص اللازمة وإزالتها وحجزها فورا من قبل دائرة الخدمات المعنية ومديرية الصيانة كما كلف مديرية الحدائق بعدم السماح بتركيب أي لعبة ضمن الحدائق إلا بموجب ترخيص مسبق.

وحسب القرار تم تكليف مديرية دوائر الخدمات وبالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية للقيام بجولات لمكافحة الأطعمة المكشوفة.

وتتوزع ساحات الألعاب في مناطق دمشق على الشكل التالي :

ركن الدين

الشيخ إبراهيم _ جانب مدرسة أحمد بن حنبل

ساحة شمدين على كتف النهر _ خلف مركز النظافة

شارع أسد الدين _ ساحة الكيكية

شارع أسد الدين _ أمام مدخل مدرسة أحمد أومري

المزة

اوتوستراد المزة بعد مدينة الجلاء _ بستان الشام (حديقة الطلائع سابقا)

المهاجرين

خورشيد ثاني البيروني _ امتداد جامع الكناني

بئر التوتة _ جانب التربة

برزة

برزة البلد _ مقابل جامع السلام

مساكن برزة _ خلف المدينة الجامعية

شاغور

حديقة ابن عساكر

الدقاقين

ساروجة

العدوي _ جانب مدرسة غسان عبود

شارع بغداد _ عين الكرش _ شارع الورد

الشرف الأعلى أمام مجمع المدارس

شارع بغداد جادة عاصم _ مقابل مدرسة شكيب أرسلان

نزلة سوق النحاسين _ ستي زيتونة

الميدان

الساحة الفاصلة بين مشروع سكان القاعة وحي الجورة

ميدان حقلة الساحة المحصورة بين السوق التجاري وجامع زين العابدين

تضامن _ نهاية شارع الجلاء _ ساحة مسبق الصنع

تضامن _ دف الشوك _ شارع المحامص

تضامن _ أمام مدرسة أحمد مريود

القدم

قدم _ خليدية

الساحة جانب مدرسة العامر الدمشقي

دمر

داخل ملعب نادي دمر الرياضي

كفرسوسة

حي الواحة _ جانب مركز التنظيفات

تنظيم كفرسوسة _ مقابل حديقة التنظيم

تنظيم كفرسوسة _ جانب ثانوية سعاد العبدالله

ساحة غندور _ جانب المتحلق

اللوان_ جانب مدرسة ناصر كنعان

جانب بحوث الطاقة

القابون

قابون _ ساحة الغفران أمام مقسم الهاتف

الحسينية

موقعين ضمن المشروع القديم

مشروع التوسع.



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