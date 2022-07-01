تأمين إلزامي يضاف على سعر جرة الغاز

أعلن مسؤول في الحكومة السورية عن مشروع تأمين حريق جرة الغاز المنزلية، ستُضاف قيمته على سعر جرة الغاز بعد الحصول على الموافقة من الوزارة.



وأكد معاون مدير المؤسسة السورية العامة للتأمين، أديب عساف، أنه جرى الاتفاق مع الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية “سادكوب” على مشروع تأمين حريق جرة الغاز المنزلية.

وبحسب تصريحات عساف يشمل التعويض الأضرار الناجمة عن استخدام جرة الغاز المنزلية سواء كان مادي أو جسدي بقيمة ثلاثة مليون ليرة سورية للأضرار المادية، وخمسة مليون للأضرار الجسدية، أما عن رسوم التأمين فستكون قيمته "زهيدة للغاية"، وتضاف على قيمة جرة الغاز عندما تأتي الموافقة من الوزارة.

وأشار عساف، إلى وصول عدد عقود التأمين الإلزامي في عام 2021، لنحو 954 ألف عقد، حصّلت منها المؤسسة 17 مليار و51 مليون ليرة، كما حصّلت 22 مليار ليرة من عقود التأمين عن المركبات في ذات العام، في حين بلغ مجموع التعويضات الممنوحة بموجب عقود التأمين الإلزامي عن الحوادث المادية 409 مليون و704 ألف ليرة، والجسدية 98 مليون و334 ألف ليرة.

ولفت عساف إلى وجود تعويضات تصرف عن طريق القضاء، التي لم يراجع فيها المتضرر مؤسسة التأمين، مشيرًا أن الوفورات تستثمرها المؤسسة باتجاهات أخرى، كالتأمين الصحي أما رفع سقف التعويض لعقد التأمين الإلزامي فيعود لمجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين.

ويأتي الحديث عن تكاليف لتأمين إلزامي جديد بالتزامن مع أرتفاع أسعار معظم أنواع السلع والمواد الغذائية في سوريا كالخضراوات واللحوم والزيوت وغيرها ارتفاعات يومية، في ظل عدم قدرة كثير من العائلات على تأمين احتياجاتها، إضافةً إلى قلة فرص العمل، وضعف القدرة الشرائية.

ومنذ أيام، قامت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق،برفع أسعار المأكولات المقدمة في المطاعم الشعبية في المحافظة، إضافة إلى أسعار المشروبات في المطاعم، وأسعار اللحوم، بحسب النشرة الصادرة عنها.

ميلودي