افتتاح صالات لتسويق منتجات المشاريع الريفية الصغيرة بحماة 

افتتح محافظ حماة محمد طارق كريشاتي، مشروع "صالات حكاية ريفنا الدائمة"، لتسويق منتجات المشاريع الريفية الصغيرة، من المنتج إلى المستهلك التي تساهم بدعم المشاركين اقتصاديا وذلك يوم الخميس 30/6/2022ً.

وبيَّن المحافظ أن مشروع حكاية ريفنا يدعم بشكل مباشر المشاريع متناهية الصغر، التي هي امتداد لمعارض سابقة، كانت تهدف لتشجيع أصحاب المشاريع بالاستمرار بمشاريعهم، وتحفيز المجتمع على أهمية المشاريع الاقتصادية الصغيرة وانعكاسها على الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن افتتاح الصالات اليوم هو تأكيد لأهمية دعم المشاريع الصغيرة، وبجهود تشاركية بين المحافظة والأمانة السورية للتنمية والشركاء في مؤسسة العرين وتنمية المرأة الريفية.

وتضم الصالات قاعة تدريب تقدم تدريبات بالتعاون مع هيئة تنمية المشاريع الصغيرة، بهدف تدريب أصحاب المشاريع وتزويدهم برخص مؤقتة لمزاولة المهنة.



الوطن