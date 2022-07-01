بين مدير عام الشركة العامة للنقل الداخلي في دمشق موريس حداد أنم تم تخصيص 30 باصا لدمشق وريفها من 100 باص الذين استلمتهم وزارة الإدارة المحلية يوم الأربعاء الماضي.

وأشار حداد إلى أنه يتم العمل لتوزيع الباصات على الخطوط المناسبة الأكثر ازدحاماً وتأمين اللوجستيات وبطاقات المحروقات للباصات الجديدة لتدخل إلى الخدمة بوقت قريب جداً.

ورأى حداد أن رفد الشركة بهذه الباصات سيسهم بالتخفيف من أزمة المواصلات علما أن الحاجة الفعلية للحد من الأزمة أكبر من ذلك.

وتسلمت وزارة الادارة المحلية والبيئة الأربعاء29/6/2022 الدفعة الثانية من باصات النقل الداخلي والبالغة /100/ باص مقدمة من الجانب الصيني للشعب السوري وذلك في إطار الدعم المقدم من جمهورية الصين الشعبية لسورية.