قطر تدعم الجيش اللبناني بـ 60 مليون دولار

أعلنت وزارة الخارجية القطرية، الخميس، عن دعم مالي بقيمة 60 مليون دولار للجيش اللبناني الذي يتأثر بواقع الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على "تويتر" إنه بناءً على توجيهات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني "أعلنت قطر عن تقديمها دعمًا بمبلغ 60 مليون دولار في إطار دعم الجيش اللبناني".

وقال مصدر عسكري لبناني لوكالة "فرانس برس" إن المساعدة القطرية هي المساعدة المالية الأولى التي ستصبّ لصالح رواتب العسكريين.

وبحسب المصدر، فإن الجيش اللبناني كان أكبر المتأثرين بالأزمة التي يشهدها لبنان، فهو يعاني صعوبات كبرى في تأمين حاجياته الأساسية من غذاء وأدية وصيانة وعتاد.

وأصبح راتب الجندي اللبناني يعادل 100 دولار مقارنة مع 800 دولار قبل الأزمة الاقتصادية، التي بدأت مفاعيلها منذ خريف 2019.

وتأتي المساعدة القطرية للجيش اللبناني بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن إلى بيروت للمشاركة في اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب، دعا إليه لبنان.

ونقل عن الوزير القطري قوله إن المساهمة تأتي في إطار التزام قطر الثابت بدعم الجمهورية اللبنانية والوقوف إلى جانب الشعب اللبناني.