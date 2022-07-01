الجزيرة تخلط بين ياسر العظمة وبين عالِم فلك رحل قبل قرون

وقعت قناة “الجزيرة الوثائقية” بخطأ مهني خلطت فيه بين الممثل السوري “ياسر العظمة” وبين عالم الفلك والرياضيات الدمشقي “ابن الشاطر” الذي رحل في القرن الرابع عشر.

ووضعت القناة صورة “العظمة” على غلاف مقالٍ وثائقي لها عن “ابن الشاطر”، لكن الممثل السوري سرعان ما التقط الخطأ.

وغرّد “العظمة” عبر تويتر قائلاً : «يبدو أن الشاطر الذي استعار صورتي لكنه لا يعرف أنها تعود لمسلسل “وتعود القدس” مع الفنان المصري عبد الله غيث



اللافت أن القناة لم تحذف المقال أو تعدّل الصورة سواءً عبر صفحتها على فايسبوك أو عبر موقعها الرسمي، رغم كثرة التعليقات التي حاولت الإشارة إلى الخلط بين “العظمة” و”ابن الشاطر”.