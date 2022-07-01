خمسون ألف ليرة سعر بطاقة دخول مباراة سورية والبحرين واستياء كبير

ترك ارتفاع اسعار بطاقات مباراة منتخبنا الوطني يوم غد أمام نظيره البحريني استياء كبيرا من جمهور كرة السلة في جميع المحافظات وخاصة جمهور مدينة حلب بعدما اصطدم جمهورها باسعار كبيرة تفوق الخيال، حيث اكدت بعض المصادر أنه تم تحديد سعر البطاقة بأرض الصالة بخمسين ألف ليرة سورية( vip )، وخمسة وعشرون ألف ليرة على جانبي المنصة الرئيسية، وألفا ليرة في باقي أجزاء الصالة، وأكدت المصادر نفسها أنه جراء هذه الأسعار الخيالية التي لا تتناسب مع امكانات جمهورنا لا يوجد إقبال كبير على شراء البطاقات حتى كتابة هذه السطور.

وكان حريا من اتحاد السلة و الشركة المنظمة للمباراة تخفيض أسعار البطاقات حتى يتمكن جمهورنا من متابعة وتشجيع منتخبنا الوطني في لقاءي البحرين وايران.



الوطن اون لاين