فرع الأمن الجنائي بحلب يلقي القبض على مطلوب بحقه اثنتا عشرة إذاعة بحث بجرائم مختلفة

01-07-2022

فرع الأمن الجنائي بحلب يلقي القبض على مطلوب بحقه اثنتا عشرة إذاعة بحث بجرائم مختلفة

نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية بحلب في ملاحقة المطلوبين وإلقاء القبض عليهم ، تمكن فرع الأمن الجنائي بحلب من إلقاء القبض على أحد المطلوبين ويدعى (خضر . م) لوجود اثنتا عشرة إذاعة بحث بحقه بجـ.رائم مختلفة منها

● إطـ.ـلاق نار على دورية شرطية.

● تشكيل عصابة أشـرار.

● مصدر للحبوب المخدرة.

● إطلاق نـار أثناء مشـاجرة.

وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بإذاعات البحث المذكورة.
تم تنظيم الضبط اللازم ، وسيتم تقديمه إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيقات أصولاً.

وزارة الداخلية

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