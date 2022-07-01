01-07-2022
فرع الأمن الجنائي بحلب يلقي القبض على مطلوب بحقه اثنتا عشرة إذاعة بحث بجرائم مختلفة
نتيجة الجهود التي تبذلها الوحدات الشرطية بحلب في ملاحقة المطلوبين وإلقاء القبض عليهم ، تمكن فرع الأمن الجنائي بحلب من إلقاء القبض على أحد المطلوبين ويدعى (خضر . م) لوجود اثنتا عشرة إذاعة بحث بحقه بجـ.رائم مختلفة منها
● إطـ.ـلاق نار على دورية شرطية.
● تشكيل عصابة أشـرار.
● مصدر للحبوب المخدرة.
● إطلاق نـار أثناء مشـاجرة.
وبالتحقيق معه اعترف أنه المقصود بإذاعات البحث المذكورة.
تم تنظيم الضبط اللازم ، وسيتم تقديمه إلى القضاء بعد الانتهاء من التحقيقات أصولاً.
وزارة الداخلية
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