01-07-2022
إدارة المرور توجه عناصرها لتطبيق روح القانون على مستخدمي الدراجات النارية
بين مدير إدارة المرور العميد جهاد السعدي أنه زاد استخدام الدراجات النارية نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، ورغم أن هناك الكثير من المخالفات التي تطول مستخدمي هذه الدراجات، إلا إننا نطبق روح القانون في هذا الجانب، حيث إننا نوجه كل عناصر شرطة المرور إلى التعامل مع الجميع بكل احترام والنظر إلى سائق الدراجة، فإن كان يقود الدراجة بهدوء ولا يخالف أنظمة المرور ولا يتسبب بضرر للآخرين فلا يتعرض له أحد، لكن في المقابل هناك شبان تم ضبطهم يسيرون في مجموعات في اتجاه معاكس وعلى الأرصفة والبعض منهم يقود الدراجة على دولاب واحد، وهؤلاء لا يمكن أن نغض الطرف عنهم أبداً وستطبق بحقهم القوانين النافذة.
الوطن
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