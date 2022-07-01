صحيفة سويدية تكشف سر موافقة أنقرة على ضمّ السويد وفنلندا لـ الأطلسي

كشفت مصادر في الرئاسة التركية، أمس، أنّ “أنقرة نالت ما أرادته من فنلندا والسويد الراغبتين في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، وعززت مكاسبها في مكافحة الإرهاب”.



ونقلت “وكالة الأناضول”، عن مصادر في الرئاسة التركية، أنّ أنقرة عززت من خلال هذه الخطوة “مكاسبها في مكافحة الإرهاب”، مشددةً على أهمية ذكر تنظيمات “واي بي جي/ بي واي دي/ بي كي كي”، و”غولن”، التي تعتبرها “إرهابية”، في اتفاقية دولية بشكل مباشر وواضح.

بدوره، أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ، أنّ بلاده ستطالب فنلندا والسويد بتسليمها 33 شخصاً ينتمون الى “حزب العمال الكردستاني” وحركة فتح الله غولن.

ويأتي هذا الطلب غداة توقيع مذكرة بين الدول الثلاث تمهد لانضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

تزامناً، نشرت صحيفة “أفتونبلاديت” السويدية، نص الاتفاق الذي وقعته تركيا والسويد وفنلندا، خلال اجتماع لحلف شمال الأطلسي في مدريد.

ووفق الصحيفة، تضمنت مذكرة التفاهم “التعاون الكامل مع تركيا في مكافحة حزب العمال الكردستاني وفروعه”، وإظهار “التضامن مع تركيا في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره”، والالتزام “بعدم دعم منظمات حزب الاتحاد الديمقراطي، ووحدات حماية الشعب، وحركة فتح الله غولن”.

كذلك، تضمّن الاتفاق “رفع الحظر في مجال الصناعات الدفاعية، وتوسيع التعاون العسكري مع تركيا، وإنشاء آلية تعاون منظمة لتبادل المعلومات الاستخبارية في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، واتخاذ تدابير ملموسة لتسليم المجرمين والإرهابيين، وإبرام اتفاقات تعاقدية ثنائية”.

وبحسب الصحيفة، تضمنت بنود الاتفاق “تعهّد استوكهولم بمنع الدعاية الإرهابية ضد تركيا، وإنشاء آلية دائمة لضمان الامتثال للاتفاق”.