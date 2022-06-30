 المركزي يحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة بالقطع الأجنبي

30-06-2022

 المركزي يحذر من التعامل مع جهات غير مرخصة بالقطع الأجنبي

حذّر مصرف سورية المركزي المواطنين من التعامل بالقطع الأجنبي مع الجهات غير المرخصة لا سيما في ظل تشديد العقوبات المنصوص عليها بالمرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2020، الخاصة بمنع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للمدفوعات، والأحكام التي تجرم التزوير أو تزييف أو ترويج العملة المزورة المنصوص عليها في قانون العقوبات .

ويأتي تأكيد المركزي نتيجة تكرار ورود حالات من العملات الأجنبية المزورة، وخاصة ما يتم كشفه أثناء دفع البدل النقدي للخدمة العسكرية.

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