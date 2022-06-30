300 مليون يورو حجم الصادرات السورية خلال الربع الأول من العام الحالي

300 مليون يورو حجم الصادرات السورية خلال الربع الأول من العام الحالي
بلغ إجمالي الصادرات السورية خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 1 مليون طن بقيمة قاربت 300 مليون يورو.
وأوضح تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن «إجمالي عدد الدول التي يتم تصدير السلع السورية إليها وصل خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 110 دولة».
وأشار التقرير إلى أن قيم صادرات من العام الحالي تشكل ما نسبته 50 % من إجمالي صادرات العام الماضي حيث بلغ الوسطي الشهري للصادرات خلال الفترة نفسها 60 مليون يورو محققاً زيادة قدرها 5 ملايين يورو عن العام السابق.
ومن بين دول المقصد تصدرت العراق المرتبة الأولى حيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية إليها خلال الفترة ذاتها الـ 79 مليون يورو لتأتي بعدها السعودية بقيمة تجاوزت 65 مليون يورو ولبنان 50 مليون يورو والإمارات أكثر من 14 مليون يورو والأردن 13 مليون يورو ومصر 10 ملايين يورو.
ووفق التقرير فإن «أهم المواد المصدرة إلى الدول المستوردة هي ألبسة وتوابعها فواكه خضار مشكلة مصنوعات غذائية أحذية منظفات قوارير زجاجية زيت زيتون مصنوعات مطاطية مشروبات غازية زهورات ألبان وأجبان ومشتقاتها أحجار بناء فستق حلبي أدوية توابل وتربة غضارية».
وحول التسهيلات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بين التقرير أنها «تتمثل في برامج دعم الإنتاج الصناعي والزراعي وذلك من خلال دعم أجور الشحن وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية وإقامة المعارض الداخلية للمنتجات المعدة للتصدير ودعم المصدرين المشاركين في المعارض الخارجية».
إضافة تعليق جديد