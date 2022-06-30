300 مليون يورو حجم الصادرات السورية خلال الربع الأول من العام الحالي

بلغ إجمالي الصادرات السورية خلال الربع الأول من العام الحالي حوالي 1 مليون طن بقيمة قاربت 300 مليون يورو.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية أن «إجمالي عدد الدول التي يتم تصدير السلع السورية إليها وصل خلال الأشهر السبعة الأولى من هذا العام إلى 110 دولة».

وأشار التقرير إلى أن قيم صادرات من العام الحالي تشكل ما نسبته 50 % من إجمالي صادرات العام الماضي حيث بلغ الوسطي الشهري للصادرات خلال الفترة نفسها 60 مليون يورو محققاً زيادة قدرها 5 ملايين يورو عن العام السابق.

ومن بين دول المقصد تصدرت العراق المرتبة الأولى حيث تجاوزت قيمة الصادرات السورية إليها خلال الفترة ذاتها الـ 79 مليون يورو لتأتي بعدها السعودية بقيمة تجاوزت 65 مليون يورو ولبنان 50 مليون يورو والإمارات أكثر من 14 مليون يورو والأردن 13 مليون يورو ومصر 10 ملايين يورو.

ووفق التقرير فإن «أهم المواد المصدرة إلى الدول المستوردة هي ألبسة وتوابعها فواكه خضار مشكلة مصنوعات غذائية أحذية منظفات قوارير زجاجية زيت زيتون مصنوعات مطاطية مشروبات غازية زهورات ألبان وأجبان ومشتقاتها أحجار بناء فستق حلبي أدوية توابل وتربة غضارية».

وحول التسهيلات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بين التقرير أنها «تتمثل في برامج دعم الإنتاج الصناعي والزراعي وذلك من خلال دعم أجور الشحن وتسهيل النفاذ إلى الأسواق الخارجية وإقامة المعارض الداخلية للمنتجات المعدة للتصدير ودعم المصدرين المشاركين في المعارض الخارجية».