 مرتيني: الوضع السياحي مبشر وحجوزات العيد 100%

أكد وزير السياحة محمد رامي مرتيني خلال جولته على عدد من المنشآت السياحية المتضررة جراء العاصفة في اللاذقية أن الأضرار في مختلف أوجه النشاط السياحي محدودة.

وقال مرتيني في تصريح صحفي إن «الجولة للوقوف على الأضرار التي حلت بالمنشآت السياحية جاءت بتوجيه حكومي مع التركيز على المنشآت البسيطة والصغيرة والموسمية ضمن السياحة الشعبية».

وأضاف أنها من أجل البحث عن إجراءات وتقديم تسهيلات لأصحاب هذه الاستثمارات، وخاصةً أن المنشآت الكبيرة لها عقود تأمين تمكنها من إجراء أعمال الصيانة.

ولفت إلى أن بعض المنشآت استكملت إجراءات الإصلاح واستمرت بالاستثمار ولم يكن فيها أي عطل، فيما بعض المنشآت الموسمية تحتاج إلى بضعة أيام للعودة للاستثمار، مؤكداً أن الوضع السياحي مبشر والحجوزات في موسم العيد وصلت إلى 100%.