وزير الكهرباء يكشف عن أضرار عاصفة اللاذقية

أكد وزير الكهرباء في سوريا “غسان الزامل” أن الأضرار بالشبكة الكهربائية في اللاذقية جراء العاصفة التي شهدتها فجر يوم السبت 25 حزيران، لا يستهان بها وبلغت أكثر من ألف نقطة ومنها انهيار أبراج توتر.

“الزامل” أوضح أن «ورشات شركة كهرباء اللاذقية تعمل بشكل متواصل على مدار 24 ساعة لإعادة الشبكة إلى ما كانت عليه متوقعاً الانتهاء من إصلاح كافة الأعطال خلال يوم الجمعة القادم».

وأشار إلى أنه «ستتم متابعة واقع الشركة والوقوف على الأضرار التي خلفتها العاصفة واحتياجات المحافظة من المواد والتجهيزات لتفادي حصول تأخير في إصلاح هذه الأعطال».

من جهته، أشار مدير شركة الكهرباء المهندس “جابر عاصي” أن «الأضرار في الشبكة شملت خروج 57 مخرج متوسط عن الخدمة، وتم إعادة كافة المخارج على خط العشرين للخدمة أما بالنسبة للتوتر المنخفض فتم تسجيل 1100 عطل» معتبراً أن «الورشات في طور السيطرة على كافة هذه الأعطال بنسبة 95 % بحلول مساء يوم الجمعة وخاصة في الريف الشمالي».

وقال إن «أكثر من 25 ورشة تعمل على مدار الساعة ومتمركزة حالياً في المناطق المتضررة»، لافتاً إلى أن «أعمال الصيانة تمت وفق أولويات التجمعات الأساسية والسكنية ومضخات المياه التي تم إنجازها تقريباً منذ اليوم الأول لحدوث العاصفة بينما الأعمال المتبقية تنحصر على المزارع البعيدة عن التجمعات السكنية الكبيرة».