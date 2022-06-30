سوريا تقرر الاعتراف بـ لوغانسك ودونيتسك

30-06-2022

سوريا تقرر الاعتراف بـ لوغانسك ودونيتسك

قررت سوريا الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وذكر مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين أنه تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في كل المجالات فقد قررت الجمهورية العربية السورية الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضاف المصدر إنه سيجري التواصل مع كلا البلدين للاتفاق على أطر تعزيز العلاقات بما فيها إقامة علاقات دبلوماسية وفق القواعد المتبعة.

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