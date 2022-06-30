أوكرانيا تقطع جميع العلاقات مع سوريا

بعد ساعات من اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قطع جميع العلاقات مع سوريا.

وتداولت وسائل إعلام كلاماً منسوباً لـ "زيلينسكي"، يعلن فيه "انتهاء العلاقات بين أوكرانيا وسوريا"، بعد قرارها الاعتراف بالجمهوريتين المعلنتين من جانبٍ واحدٍ، واللتين تحظيان باعترافٍ روسي.

وأشار زيلينسكي إلى أن "القرار السوري سيزيد من ضغط العقوبات على دمشق"، بحسب ما قال.

في مقابل كلام زيلينسكي، رحّب رئيس جمهورية لوغانسك "ليونيد باسيتشنيك"، بـ "نية سوريا الاعتراف بجمهورية لوغانسك ودوينتسك".

وبحسب ما نقل عنه موقع روسيا اليوم، فإن "باستيشنيك" شكر الخطوة السورية، معتبراً أنها "ستساهم في التطوير المتبادل للأسواق وتسريع بناء علاقات في العديد من المجالات".

وأشار رئيس الجمهورية، إلى أن اعتراف سوريا بالجمهوريتين، قابله سكان "لوغانسك" بفرح خاص، مؤكداً أن الشعب السوري، يعرف أكثر من أي شعب آخر، معنى العيش جنباً إلى جنب مع المسـ لحين والمتـ طرفين.

وكانت سوريا أعلنت في وقت سابق الأربعاء، الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، لتصبح أول دولة تقدم على ذلك بعد روسيا التي اعترفت بهما في 21 شباط الماضي.

ونقلت وكالة سانا الرسمية عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية، قوله، إن بلاده قررت الاعتراف باستقلال وسيادة كل من جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، "تجسيداً للإرادة المشتركة والرغبة في إقامة علاقات في كل المجالات".