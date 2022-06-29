720 ألف ليرة تكلفة معيشة أسرة لا تأكل إلا الفلافل فقط

علق المصرفي الدكتور علي محمد على صدور نشرات تحدد أسعار الفلافل والمسبحة والمعجنات، في منشور له على صفحته بالفيسبوك: إن قررت عائلة من 4 أشخاص أن تعيش على الفلافل، فهي بحاجة لـ 12 سندويشة يومياً، بسعر 24 ألف ليرة، والتالي تحتاج شهرياً 720 ألف ثمن فلافل فقط..!.

وبالعودة إلى نشرات أسعار الفلافل والمسبحة والمعجنات فقد حددت الأسعار على الشكل التالي:

- أصبح سعر سندويشة الفلافل بخبز سياحي صغير أو مشروح مع بندورة ومخلل ولبن بأربعة أقراص فلافل بسعر 1700 ليرة، وإذا كانت بخبز سياحي كبير أو مشروح وستة أقراص بسعر 2000 ليرة، وإذا كانت فلافل بخبز الصمون بسعر 2000 ليرة.

- كيلو المسبحة 7500 ليرة، وكيلو الحمص أو الفول المسلوق 4000 ليرة.

- سندويش البطاطا بخبز صمون مع كتشب وسلطة إيطالية بسعر 2800 ليرة.

- قرص الجبنة أو الزعتر أو المحمرة أو السبانح بسعر 400 ليرة.

- قرص جبنة قشقوان، أو محمرة بالقشقوان، أو قشقوان مع المرتديلا، أو قرص البيتزا 800 ليرة.