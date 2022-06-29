إنتاج روسيا من النفط يرتفع رغم تشديد العقوبات

ارتفع إنتاج روسيا النفطي 5% في حزيران إلى 1.46 مليون طن يومياً، أو ما يعادل 10.7 مليون برميل يومياً، بحسب صحيفة كومرسانت الروسية.



وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد أكد الأسبوع الماضي اقتراب بلاده من مستويات إنتاج شباط، عندما بلغ 10.2 مليون برميل يوميا، مشيراً إلى توجه بزيادته عن ذلك في تموز.

إنتاج روسيا النفطي

انخفض إنتاج النفط الروسي 6% بداية نيسان الماضي مقارنة بالمدة نفسها من آذار، لكنه تسارع بنسبة 9% بحلول نهاية الشهر نفسه، بينما ارتفع الإنتاج بنسبة 1.7% في النصف الأول من أيار.

تمتلك روسيا احتياطيات مؤكدة تعادل 60.4 ضعف استهلاكها السنوي.

وتحتل روسيا المركز الثامن عالميا من ناحية الاحتياطيات النفطية، حسبما تشير شركة الإحصاءات “worldometers”، بإجمالي 80 مليار برميل.

كما تحتل المركز الثالث عالميا من حيث كمية الإنتاج، بمعدل 11.26 مليون برميل يوميا، فيما تعتبر الخامسة عالميا من حيث الاستهلاك.

أسعار النفط

قفزت أسعار النفط أمس بعد تسريب مقطع فيديو أظهر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتحدث خلال لقاء على هامش فاعليات قمة مجموعة السبع في ألمانيا، للرئيس الأمريكي جو بايدن، عن مكالمة هاتفية مع حاكم أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، تحدث فيها عن فقدان القدرة من قبل السعودية والإمارات على ضخ كميات أكبر من النفط، لسد حاجة السوق.

زاد خام برنت القياسي بنحو 1.95 دولار للبرميل عند التسوية بفعل هذه الأنباء، مسجلاً 115.09 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أقفل على سعر 109.57 دولار للبرميل.

لكن الأسعار عادت وانخفضت اليوم بنسبة 0.9% لخام برنت الذي بلغ 116.9 دولار للبرميل، لحظة إعداد التقرير، فيما نزل خام غرب تكساس الوسيط بنسبة مماثلة إلى 111 دولاراً للبرميل.