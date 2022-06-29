قريباً منصة حجز دور في مشفى المواساة

تدرس مشفى المواساة مشروع إطلاق منصة إلكترونية، تمكن المراجعين من الحجز عليها للحصول على الخدمات التي يقدمها المشفى. وذلك تخفيفاً للازدحام في المشفى وللأعباء التي يتكبدها المراجعين من خارج مدينة دمشق.

وأكد الدكتور “عصام الأمين” مدير مشفى “المواساة” الجامعي أن منصة حجز الدور الإلكترونية التي تعمل مشفى المواساة على إطلاقها لاحقاً هدفها تخفيف الازدحام في المشفى وللتخفيف من صعوبة التنقل وخصوصاً للمراجعين من خارج مدينة دمشق.



وبيّن “الأمين” أن المنصة ما زالت في طور التجريب ولم يتم تحديد موعد لإطلاقها بشكل فعلي. مشيراً إلى أنها لن تطلق قبل أن تتم دراستها من جميع النواحي تفادياً لأيّة مشاكل. موضحاً أن المنصة هي عبارة عن تطبيق خاص بالمشفى على الهواتف الذكية. حيث حصل على موافقة الهيئة الناظمة للاتصالات وموافقة الجهات المعنية.

وأوضح “الأمين” أنه وعن طريق التطبيق يستطيع المراجع أن يحجز دور في العيادات الخارجية أو للحصول على تقرير وفاة أو تقرير خروج أو لإجراء جلسة رنين أو طبقي محوري. حيث عند الطلب عبر التطبيق تجهز المعاملة ليأتي المواطن ويستلمها بشكل مباشر.

وأشار “الأمين” إلى أن إدارة المشفى ما زالت تتواصل مع إدارة الاتصالات بخصوص ميزة الدفع الإلكتروني والخدمات التي تتطلب دفع مبلغ مالي. منوهاً بأن المواطنين غير القادرين على الدفع الإلكتروني عليهم مراجعة المشفى ولا يمكنهم الحجز عن طريق التطبيق. مبيّناً أنه سيتم شرح ألية الدفع الإلكتروني بشكل موسع قبل إطلاق التطبيق.

ولفت “الأمين” إلى أن المرضى المنومين أو المتواجدين بالإسعاف لا يدفعوا ثمن أي خدمة مقدمة في المشفى إذ أنهم يُخدمون بشكل مجاني.

