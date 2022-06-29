كفيف ياباني يحطم رقمين قياسيين في ألعاب التزلج

حطم متزلج ياباني فقد 95% من بصره بسبب المرض رقمين قياسيين في موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية من خلال أداء 33 قفزة أولية في دقيقة واحدة وهو معصوب العينين، ثم 122 قفزة أولية متتالية.

وأوضح المتزلج “روزي أوشي” الذي فقد معظم بصره بسبب مرض التهاب الشبكية الصباغي أنه بدأ في التزلج على الألواح في سن الـ14، وبدأ يفقد قدرته على الرؤية بوضوح بعد بضع سنوات فقط.

وقال “أوشي” لموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية: “كلما فقدت بصرك أكثر خسرت المزيد من الحيل، اختفت كل الحيل التي عملت بجد للحصول عليها… فقط لأنك لا تستطيع الرؤية”.

وبشأن التدريبات، بينّ المتزلج الياباني أنه تسبب في إجهاد ظهره قبل أيام قليلة من محاولته الوصول لموسوعة “غينيس” للأرقام القياسية، لكنه تمكن من تحطيم الرقم القياسي لمعظم ألعاب التزلج على الجليد في دقيقة واحدة معصوب العينين من خلال إكمال 33 من الحيل.

يذكر أن السويدي “نيلز فان دير بول” نال، مؤخراً، ميدالية ذهبية في التزحلق السريع على الجليد فئة رجال 5 آلاف متر، خلال دورة الألعاب الشتوية 2022 في بكين.

