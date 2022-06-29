100 باص لخدمة النقل الداخلي

تستعد وزارة الإدارة المحلية اليوم الأربعاء لاستلام 100 باص نقل داخلي جديد مقدمة من جمهورية الصين الشعبية، الذي سينعكس على واقع حركة النقل الذي يعاني صعوبات كبيرة خلال المرحلة الحالية.

ومن المقرر أن تستلم الوزارة الباصات في مدينة المعارض بدمشق، والتي ستدخل الخدمة في وقتٍ قريب، وتحقق قيمة مضافة لقطاع النقل خصوصاً في حال تم إدارتها وتوزيعها بالشكل الأمثل.

وكانت الحكومة قد أعلنت عن هذه المنحة الصينية إضافةً إلى عقودٍ مع الجانب الإيراني بنحو 500 باصٍ جديدٍ لتحسين واقع النقل في المحافظات.