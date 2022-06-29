تفاصل جـريمة المذيعة المصرية شيماء جمال

ضجت مصر في الساعات القليلة الماضية بالكشف عن جريمة جديدة، ضحيتها المذيعة، شيماء جمال، حيث أعلنت النيابة العامة المصرية العثور على جثـتها بعد ثلاثة أسابيع من اختفائها، وجاءت المفاجأة في هوية القاتل.

وسائل إعلام مصرية أوضحت أن، «”أيمن حجاج”، نائب رئيس مجلس الدولة في مصر والذي تم انتخابه وكيل نادي قضاة مجلس الدولة قتل زوجته الثانية المذيعة، شيماء جمال، ومثّل بجثـتها وأذابها بحمض النيتريك ثم دفنها بالفيلا في مزرعته التي يمتلكها في المنصورية».

وأوضحت أن «مجلس الدولة قرر رفع الحصانة عن المستشار والقبض عليه بتهمة قتل زوجته بعد أن أبلغ شاهد عيان على الجـريمة عن تورط الزوج في الجـريمة».

بدورها، قالت، علياء جمال، شقيقة المذيعة إن «سائق المستشار هو الشاهد على الجريمة»، موضحة أنه: «اعترف بأن حجاج قتل شقيقتها في مزرعة على طريق إسكندرية الصحراوي، مع أنه هو من أبلغ منذ أسبوع عن اختفائها».

وأضافت في حديث إلى موقع “العاصمة” الإخباري: «لا أحد من الأسرة شك بأنه قاتلها، لأنه كان يمثل علينا أنه حزين وقلق عليها».

وأشارت الشقيقة المكلومة بمقتل شيماء إلى أن هواتف المستشار كلها مغلقة وتتوقع أنه فر إلى خارج البلاد.

واستطاعت الشرطة المصرية معرفة مكان دفن شيماء بمساعدة سائق المستشار الذي أبلغ عن وقوع الجـريمة في المزرعة التي تضم فيلا بمنطقة “أبوصير” في دائرة مركز شرطة “البدرشين”.

وأوضحت التحقيقات أن «دافع المستشار لقتل زوجته هو خلاف نشأ بينها وبينه، وخلاله هددته بإفشاء سر زواجهما لزوجته الأولى، لذلك استدرجها إلى المزرعة بداعي أنه يريد شراءها لها، وهناك قتلها ضرباً على رأسها بعقب مسدس، ثم خنقها بوشاح ودفنها بعد تشويه وجهها في الفيلا».

وتم العثور على جثـتها غير متحللة وواضحة الملامح، مع ظهور آثار الضرب على رأسها والخنق على عنقها، فتم انتشالها ونقلها إلى مشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

في السياق، أثارت الجـريمة تفاعلاً واسعاً في مصر وأعاد عديد من المصريين نشر آخر كلمات الراحلة على صفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ضمنها ما كتبته على إنستغرام، حيث قالت: «ناس بتبان في الخصام والبُعد والخناقات يا بنتي، سيبك من الشويه الحلوين اللي في الأول دول، هتعرفي أصل كل واحد لما تحطه في ضغط، لما تعتمدي عليه أو تبينيله نقطة ضعفك، ساعتها هتعرفي الشخص ده على حقيقته».

من جهتها، علقت الإعلامية، وفاء الكيلاني، على خبر الجـريمة في تغريدة عبر حسابها بمنصة تويتر، قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. وكأن فيروساً فتاكاً اسمه جنون البشر يفتك بعقول الناس، الله يرحمك».

وكانت النيابة المصرية قد أصدرت بياناً قالت فيه إنها: «تلقت بلاغاً من عضوٍ بإحدى الجهات القضائية بتغيب زوجته المجني عليها شيماء جمال التي تعمل إعلامية بإحدى القنوات الفضائية بعد اختفائها من أمام مجمع تجاري بمنطقة أكتوبر دون اتهامه لأحد بالتسبب في ذلك».

وأضافت إنها «باشرت التحقيقات، واستمعت لشهادة بعضٍ من ذوي المجني عليها الذين شهدوا باختفائها بعدما كانت في رفقة زوجها أمام المجمع التجاري المذكور، وقد ظهرت شواهد في التحقيقات تُشكك في صحة بلاغه».