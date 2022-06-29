تقرير: لبنان أكثر شعوب العالم غضباً

تصدر لبنان قائمة أكثر شعوب العالم غضباً لعام 2022، التقرير احتل العراق الصدارة بين أكثر الشعوب شعوراً بالحزن والتوتر.

جاء ذلك في تقرير لمؤسّسة «غالوب» المختصة بقياس العواطف العالمية، بما في ذلك مستويات الغضب في أكثر من 100 دولة حول العالم، عن النصف الثاني من العام 2021 وبداية العام 2022.

وسجل لبنان أعلى معدل غضب في العالم، وفقاً للتقرير، فيما احتلت تركيا المركز الثاني، وأرمينيا المركز الثالث، وجاء العراق في المركز الرابع.

وذكر التقرير أن 49 % من اللبنانيين، قد عانوا من الغضب في اليوم السابق للاستطلاع، وهو أعلى معدل مسجل في أي مكان في العالم.

ويرى الباحث اللبناني، محمد شمس الدين، أن الشعب اللبناني هو الأكثر غضباً والأقل تعبيراً عن حالة الغضب.

واستشهد الباحث بالطريقة التي يتعامل معها المواطن اللبناني مع الأزمات الاقتصادية، فإذا انقطع البنزين، يقف في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وإذا انقطعت الكهرباء يلجأ إلى المولدات والطاقة الشمسية والوسائل البديلة، والأمر نفسه بالنسبة لتقنين الخبز، وبذلك فإن اللبناني يقبل ولا يرفض الوضع السيئ الذي يسبب نقمته وغضبه، بحسب الباحث.

وتبني مؤسسة «غالوب» دراستها على 5 أسس أساسية، هي: التوتر، الحزن، الغضب، القلق والألم النفسي.

وفي ذات التقرير تصدّر العراق قائمة الشعوب الأكثر شعوراً بالحزن والتوتر، وقال نحو 51 % من العراقيين وفق الاستطلاع إنهم يشعرون بجميع هذه الأحاسيس الخمسة في بلدهم.